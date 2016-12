Taubaté e o esporte em 2017

Home

Secretário promete manter força nos esportes de alto rendimento; Futsal, Vôlei e handebol vão continuar como as principais apostas da Prefeitura



Vôlei, handebol e futsal. Essas três modalidades foram as mais focadas pela Prefeitura de Taubaté nos últimos quatro anos e continuarão em alta no próximo mandado do prefeito Ortiz Júnior (PSDB). Ao menos essa é a previsão do Secretário de Esportes da cidade, Cláudio Brazão, o ‘Macaé’.

O vôlei, que atualmente conta com três atletas campeões olímpicos no elenco, é também o atual tricampeão paulista e disputa a Superliga Nacional pela quarta vez. O handebol de Taubaté é o atual tetracampeão pan-americano, além de já ter acumulado outros títulos como o Campeonato Paulista e a Liga Nacional. O futsal, um projeto mais recente, disputou sua primeira final este ano, ao ser vice-campeão da Copa Paulista.

“Para este próximo mandato, a meta é manter as principais equipes no mesmo nível e até melhorar um pouco. Devido à crise no país, o investimento não será tão maior, mas a ideia é manter o padrão”, afirmou o secretário.

Base. Macaé também destacou o crescimento das atividades de base na cidade. “Ampliamos muito as escolinhas. No começo da gestão atual, tínhamos 1.000 alunos e, agora, já são 16 mil que buscam as modalidades para praticar”, disse ao O VALE na última quinta-feira.

O secretário de Esportes também destacou o crescimento da cidade nos Jogos Regionais e Abertos e espera se tornar referência nos esportes de alto rendimento. “Saímos da segunda divisão dos Regionais para ficarmos em quarto lugar na Primeira Divisão. E ainda fomos o 3º nos Jogos Abertos (divisão de acesso)”, disse Macaé. O secretário também quer formar parceria com algum time grande para fortalecer o futebol feminino.

Secretário quer arena multiuso

A construção de uma arena multiuso em Taubaté foi ventilada no início do mandato do prefeito Ortiz Júnior (PSDB), mas o projeto acabou não tendo a continuidade esperada.

Agora, porém, o secretário de Esportes, Cláudio Brazão, o ‘Macaé’, aposta em uma nova negociação com o Ministério do Esporte, em Brasília, para conseguir a verba necessária e realizar o sonho dos taubateanos. “Por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, acabamos não conseguindo sucesso. Mas vamos continuar conversando e tentar sim viabilizar esse projeto”, garante.

Palcos. Macaé ressaltou ainda que a Prefeitura construiu um novo ginásio próprio para o handebol (Emecal) e um para o futsal (Vila Aparecida). Porém, segundo ele, ainda não é o suficiente para as equipes. “O ginásio do Abaeté, onde joga o vôlei, é grande, mas ainda não é o suficiente. E o handebol e o futsal também precisam de um espaço maior para jogos importantes”, argumentou o secretário de Esportes.