Taubaté e Jacareí fazem duelo regional na Copa Paulista de Futsal

- 23:40

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

ADC Ford Taubaté e Jacareí se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté, pela segunda rodada da Copa Paulista de Futsal, com entrada gratuita. O duelo regional é válido pela segunda rodada da primeira fase.

A competição, criada pela Federação Paulista da modalidade, serve para movimentar os times no segundo semestre da temporada. Ambos já foram eliminados da Liga Paulista deste ano.

Os taubateanos, comandados pelo técnico Bruno Zuchinalli, estrearam na Copa Paulista com um bom empate fora de casa em outro duelo regional, contra o São José, na última sexta-feira, por 2 a 2. Já os jacareienses, do técnico Edélcio Sousa, fazem a primeira partida no torneio. “Sempre é muito importante jogar ao lado da nossa torcida. A gente sabe o apoio e a força que temos em casa. Será a primeira partida no ginásio da Vila Aparecida neste segundo semestre e não podemos decepcionar”, afirmou o treinador taubateano, através da assessoria de imprensa.

Desfalques. O ala Kaique e o pivô Hernandes, expulsos de quadra no jogo contra o São José, são as duas baixas de Zuchinalli para o jogo de logo mais. Na Liga Paulista, o ADC Ford fez boa campanha e chegou até às quartas de final. Já o Jacareí Futsal foi eliminado ainda na primeira fase, terminando em 14º lugar na classificação geral.