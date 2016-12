Taubaté confirma Joaquinzão com partidas noturnas

Home

06:42

Na primeira fase da Série A-2, Burrão tem quatro jogos em casa no meio da semana; aos fins de semana, jogos serão no domingo pela manhã

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O torcedor do Taubaté tem mais um motivo para comemorar neste final de ano. Os refletores do estádio Joaquim de Morais Filho, o ‘Joaquinzão’, estão com a manutenção praticamente pronta e o time poderá fazer jogos noturno nas quartas-feiras durante o Campeonato Paulista da Série A-2 de 2017. Os jogos noturnos estão agendados para às 20h. Já os confrontos em casa nos finais de semana estão inicialmente confirmados para os domingos, às 10h.

Aliás, a estreia do Burro da Central, no dia 29 de janeiro, um domingo, será em casa, contra o Mogi-Mirim. Assim, o jogo será às 10h. “Jogo noturno é muito melhor. Até por uma questão de torcida, que vai comparecer mais e não vai enfrentar aquele calor da tarde”, disse o gerente de futebol do Taubaté, Fábio Gomes, ao O VALE.

“Com os jogos no meio de semana à tarde, tínhamos que jogar às 15h, com um sol muito quente, mesmo no horário de verão. Era complicado”, afirmou o dirigente.

Anote na agenda. Na primeira fase da Série A-2, serão quatro partidas em casa marcados para o meio de semana, três na quarta-feira e um na sexta-feira. O primeiro jogo à noite será no dia 15 de fevereiro, quando o Burro da Central recebe o Barretos, às 20h.

Depois, no dia 25, véspera de carnaval, em uma sexta-feira à noite, recebe a Portuguesa. O terceiro jogo noturno do Taubaté à noite está marcado para o dia 22 de março, contra o Sertãozinho. No dia 29 de março, último jogo em casa na primeira fase, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza vai recebe o Guarani. Os outros cinco jogos em casa na primeira fase serão aos domingos de manhã.

Sócio-torcedor. A diretoria também garantiu que o programa sócio-torcedor vai continuar na próxima temporada. “Ainda estamos negociando com uma empresa para anunciar o programa”, afirmou o gerente de futebol do Taubaté.

Confira a tabela completa:

Rodada 1 - 29/01

Taubaté x Mogi Mirim



Rodada 2 - 01/02

Oeste x Taubaté



Rodada 3 - 05/02

Taubaté x Rio Preto



Rodada 4 - 12/02

XV de Piracicaba x Taubaté



Rodada 5 - 15/02

Taubaté x Batatais



Rodada 6 - 19/02

Capivariano x Taubaté



Rodada 7 - 24/02

Taubaté x Portuguesa



Rodada 8 - 01/03

Barretos x Taubaté



Rodada 9 - 05/03

Velo Clube x Taubaté



Rodada 10 - 12/03

Taubaté x União Barbarense



Rodada 11 - 19/03

Juventus x Taubaté



Rodada 12 - 22/03

Taubaté x Sertãozinho



Rodada 13 - 26/03

Votuporanguense x Taubaté



Rodada 14 - 29/03

Taubaté x Guarani



Rodada 15 - 02/01

Penapolense x Taubaté



Rodada 16 - 09/04

Taubaté x Bragantino



Rodada 17 - 12/04

Rio Claro x Taubaté



Rodada 18 - 16/04

Taubaté x São Caetano



Rodada 19 - 23/04

Água Santa x Taubaté