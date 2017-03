Taubaté começa a fazer contas para a reta final da Série A-2

Home

Time quer ao menos 24 pontos para não ter risco de cair e vaga na próxima fase ainda depende de resultados; neste sábado, encara o Velo Clube fora de casa



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté ainda tem esperanças de se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2 e seguir na luta pelo tão esperado e sonhado acesso para a elite do Campeonato Paulista, algo perseguido desde que o time caiu pela última vez, em 1984.

Porém, segundo a diretoria do Burro da Central, é impossível projetar uma pontuação necessária para terminar a primeira fase entre os quatro primeiros que avançam às semifinais em busca da vaga.

O time da região iniciou a nona rodada com 12 pontos ganhos, antes do jogo deste sábado, às 19h, contra o Velo Clube, fora de casa, ficando na sétima posição. A derrota para o Barretos, de virada, fora de casa, atrapalhou os planos do técnico Evaristo Piza de terminar a rodada passada no G-4.

“É impossível projetar uma pontuação ideal para se classificar, pois a cada rodada as coisas mudam bastante”, afirmou o gerente de futebol do clube, Fábio Gomes, na última quinta-feira.

Degola. Além de tentar se classificar para a segunda fase, o Taubaté também tem que se preocupar com o risco de rebaixamento, já que o campeonato está bastante nivelado.

Neste caso, segundo o diretor do clube, seriam necessários ao menos 24 pontos para fugir do descenso.

“Estamos três pontos atrás do G-4 e a três da zona de rebaixamento. É preciso sempre ter cuidado”, afirmou o dirigente taubateano.

Assim, o Taubaté teria que, ao menos, dobrar a pontuação até o final da primeira fase para não ser um dos seis times que vão disputar a Série A-3 do Campeonato Paulista na próxima temporada.