Taubaté começa a colher frutos das categorias de base

12:08

Taubaté comemora resultados das equipes menores e já vislumbra aproveitar

jovens promessas no time profissional

Danilo Alvim

Taubaté

Após retomar as suas categorias de base, em 2015, o Taubaté vive agora um ano de ouro, com revelações, campanhas históricas e ambição de vitórias. Terceirizada até o ano passado, a base voltou a ser gerida pelo clube e já enche o torcedor de expectativas para a revelação de novos craques ao time profissional, que atualmente está na Série A-2 do Campeonato Paulista.

Enquanto o Sub20 do clube disputa o Campeonato Paulista como forma de preparação para a Copa São Paulo do ano que vem, o Sub17 fez história na última semana ao se classificar de forma inédita para a terceira fase da competição.

Além disso, o Sub15 já revelou jogadores que grandes clubes vieram observar e foi líder de seu grupo na primeira fase do Campeonato Paulista, ultrapassando o Corinthians. “O bom momento é fruto de um trabalho duro e dedicado. Graças ao esforço da diretoria e da comissão técnica, conseguimos montar bons elencos”, afirmou o presidente Hélio Marcondes Neto.

Apesar das dificuldades financeiras, o mandatário ressalta a importância de revelar jogadores e integra-los ao elenco profissional do ano que vem. “Formar jogadores na base é fundamental para ajudar tanto na parte financeira quanto na técnica. Temos grande histórico de revelar jogadores, e, esse ano, sete garotos da base estavam treinando com o elenco que disputou a Série A-2”.

Histórico. O time Sub17 garantiu vaga para a terceira fase do campeonato Paulista pela primeira vez na história e agora disputa o título da competição com outras 15 equipes. Neste sábado, às 11h, o time enfrenta o Corinthians pela primeira rodada da terceira fase.

Para o técnico Fred Testa Junior, os resultados positivos são frutos do planejamento. “Começamos a montar o time em outubro. Não temos estrutura física ideal, mas conseguimos montar um bom grupo de jogadores de forma antecipada. O time de 2017, por exemplo, já está definido”, disse.

Burro poderá aproveitar CT de Evair

O Taubaté poderá aproveitar nos próximos anos a estrutura de um CT (Centro de Treinamento) de alto rendimento para as categorias de base. Em parceria com o ex-jogadore Evair e o preparador físico Moracy Sant’Anna, a Prefeitura vai construir um espaço no cidade - o contrato foi assinado em junho.

A área será construído no distrito industrial do Una 1, ao lado do Parque Tecnológico da cidade, promete ter alojamento para 160 atletas e um REFFIS (Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica). O projeto deve custar cerca de R$ 8 milhões e ficará pronto em dois anos, com recursos próprios e da LIF (Lei de Incentivo Fiscal).

O CT irá manter um intercambio com países como Estados Unidos, Coréia do Sul, Canadá, Japão e Panamá, com a intenção de enviar e receber jovens talentos de todas as partes.

Burrão. Embora não tenha participação direta na parceria, o Burro da Central poderá utilizar o espaço para treinos do time adulto e trabalho com as categorias de base, com a intenção de revelar atletas para o profissional do Burro da Central. “Nós vamos poder usufruir do CT que terá cinco campos de futebol, refeitório e hotel", disse o presidente do Taubaté, Hélio Marcondes Neto, que em novembro vai tentar a reeleição por mais dois anos no cargo.

“Inicialmente, a parceria é com a Prefeitura. Mas é um projeto sério. Eles não são aventureiros”, afirmou o presidente do Burro da Central em entrevista exclusiva ao OVALE.