Taubaté arrecadou R$ 225 milhões a menos em 2016

Prefeitura esperava receita de R$ 1,065 bilhão, mas arrecadação foi de R$ 839 milhões no ano passado



De R$ 1,065 bilhão esperado de receita no ano passado, a Prefeitura de Taubaté arrecadou R$ 839 milhões, o equivalente a 78,79% do total previsto. Essa diferença de R$ 225 milhões no ano é o pior resultado do governo Ortiz Junior (PSDB) desde 2013, quando a gestão tucana teve início.

Nos três primeiros anos do mandato anterior o tucano já não havia conseguido arrecadar como previsto. No entanto, somente o déficit de arrecadação de 2016 já representa quase 80% da soma dos três anos anteriores, de R$ 287 milhões.

O déficit na receita foi de R$ 50 milhões em 2013, de R$ 120 milhões em 2014 e de R$ 117 milhões em 2015. Ou seja, na soma dos quatro anos, Ortiz viu a prefeitura arrecadar R$ 512 milhões a menos que o esperado.

Caixa vazio. Com menos dinheiro entrando no caixa, cabe à prefeitura fechar a torneira. Ou seja, enxugar despesas e adiar investimentos, principalmente obras. Em 2016, por exemplo, o governo tucano previa despesas de R$ 1,055 bilhão.

Com a receita em queda, R$ 241 milhões de despesas previstas não foram realizadas. O gasto de R$ 814 milhões representou 77% do total esperado. Isso também já havia ocorrido em anos anteriores. Em 2015, as despesas foram de 79% do previsto (R$ 182 milhões a menos que o esperado).

Em 2014, os gastos atingiram 85% do previsto (R$ 116 milhões a menos). “A principal consequência foi o retardo da execução de serviços de infraestrutura urbana, especificamente pavimentação, melhorias e investimentos no sistema viário, drenagem, devido à retração de transferência de recursos”, explicou o governo Ortiz.

Crise. Segundo a gestão tucano, o déficit na arrecadação é explicado por fatores como a “crise na economia nacional, forte recessão em inúmeras atividades e serviços, redução da produção, alto índice de desemprego e fechamento de pequenas e médias empresas”.

“Além da diminuição dos valores arrecadados, a título de Receita Própria do Município (ICMS, FPM, etc.), também houve substancial retração em transferências correntes. Com este cenário a tendência é o desestímulo ao investimento”.

Para tentar equilibrar essas contas, a prefeitura informou que tem adotado medidas como a suspensão de horas extras, limitação de despesas e economia de energia elétrica, água, telefonia, impressão de cópias e gastos administrativos em geral.