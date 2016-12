Taubaté apresenta atacante campeão mundial

Home

21:10

Leo Aro, que estava no elenco do Internacional em 2006, chegou e já vestiu a camisa do Burro em jogo-treino



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Um matador bem credenciado e campeão do mundo. Assim o Taubaté apresenta um novo reforço para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Leo Aro campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Internacional em 2006.

O jogador de 33 anos é uma contratação do Burro da Central para o setor de frente, e já chegou com vontade: fez o primeiro treino na terça e, hoje, já participou do jogo-treino contra o Resende, mostrando muita qualidade e arrancando muitos elogios do técnico Evaristo Piza.

Revelado pelo Guarani, Leo teve destaque jogando pelo Paulista de Jundiaí, onde conquistou o título da Copa do Brasil de 2005. Depois, foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre, participando das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

Características. Jogador rápido e de muita técnica, Leo Aro se apresenta jogando pelas pontas, mas também pode atuar como referência. “Em todos os clubes que passei, a raça não faltou. Isso a torcida pode saber, eu ajudo, dou combate. Tecnicamente gosto de cair pelas beiradas, mas se precisar jogo centralizado também. Atacante é cobrado por gols, e eu não sou diferente”, afirmou.

“Fiz só dois treinos, mas já deu para ver que é um grupo muito bom e muito forte. Será um campeonato diferente, o mais disputado dos últimos anos, mas a gente tem tudo para garantir os objetivos e buscar o acesso”, disse.

Elenco. Com a chegada de Leo Aro, o Taubaté já tem 24 jogadores contratados para a próxima temporada. O regulamento da Série A-2 permite que o clube inscreva até 28 jogadores para a disputa do campeonato. Assim, o Burro da Central tem ainda mais quatro vagas abertas para contratações.

Time fica no 0 a 0 contra o Resende

O Taubaté empatou por 0 a 0 com o Resende hojede manhã, no Joaquinzão, no segundo jogo-treino do Burro da Central em preparação para o Paulista da Série A-2. O adversário está na elite do Campeonato Carioca.

Na semana passada, os comandados do técnico Evaristo Piza haviam vencido o time sub-20 por 2 a 1, no mesmo estádio. Hoje, o time da região começou o teste com Mauricio; Israel, Edgar, Talles, Rodrigo Soares; Alan Mota, Nildo, Rychely e Cassinho; Tiago Tremonti e Caíque.

Depois do intervalo, jogaram Celio Gabriel; Rafael Ferro, Juninho, Renan Dutra e Pedro Henrique; Alex Silva, Rai Diego e Rafael Rosa; Gabriel, Alisson e Leo Aro.

Outros jogos. O Taubaté confirmou mais três jogos-treinos para 2017. No dia 14 de janeiro, visita o Volta Redonda-RJ. No dia 18, recebe o Atibaia, no Joaquinzão, e no dia 21, visita o Santo André.