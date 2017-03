Taubaté anuncia demissão do técnico Evaristo Piza

Home

Redação

Taubaté

O Taubaté anunciou no início da tarde desta sexta-feira a demissão do técnico Evaristo Piza. Ele deixa o Burro da Central após a derrota para o Guarani, ontem, no Joaquinzão, em uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

Piza chegou ao Taubaté para sua segunda passagem em novembro do ano passado, e participou diretamente da montagem do elenco que atualmente disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista. No comando da equipe, foram 14 partidas: cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Atualmente, o Alviazul ocupa a décima colocação na Série A-2, cinco pontos atrás do grupo dos classificados para a próxima fase e seis acima da zona de rebaixamento para a Série A-3.

O Burro não divulgou quem será o comandante da equipe na reta final do campeonato. No ano passado, entre a saída de Alvaro Gaia e a chegada de Ito Roque, quem dirigiu o time por uma partida foi o então gerente de futebol Gilsinho, hoje vice-presidente.

Neste domingo, o Taubaté encara a Penapolense, fora de casa.