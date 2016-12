Taubaté anuncia atacante que brilhou no futebol holandês

Home

- 14:35

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Um dia após anunciar Leo Aro, atacante campeão mundial com o Internacional em 2006, o Taubaté confirmou outro atacante de qualidade comprovada. Trata-se de Everton, de 33 anos, que estava no Guarani, vice-campeão da Série C do Brasileiro.

Na Europa, o atleta fez bonito e foi simplesmente o maior artilheiro da história do Heracles, em seis temporadas disputadas na Holanda. "Quando cheguei era um clube que lutava contra o rebaixamento, e a cada ano consegui mudar isso junto com meus companheiros. Chegamos a disputar até final de Copa da Holanda, algo inédito", disse o atleta através da assessoria de imprensa do clube.

“Por isso hoje ainda sou muito querido por lá e os torcedores ainda pedem minha volta”, disse o atleta. Com ele, o elenco taubateano para a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2017 já conta com 25 atletas oficialmente contratados.

Agenda. O Burro da Central, comandado pelo técnico Evaristo Piza, tem estreia marcada na Série A-2 no dia 29 de janeiro, às 10h, quando recebe o Mogi Mirim no estádio Joaquinzão.