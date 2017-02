Tarifa intermunicipal ficará mais cara na região a partir de domingo

Home

16:00

Daniela Santos

São José dos Campos



A partir do próximo domingo (12) as passagens intermunicipais ficarão mais caras na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte paulista, de acordo com a EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).



O reajuste médio ficará em torno dos 6,81% e, segundo a companhia, o aumento leva em conta os custos dos insumos de transporte, como mão de obra, combustível e também dos veículos.



As empresas que adequarão aos novos índices serão: ABC Transportes, Breda Serviços, Cinter Transportes, Expresso Gardênia, Expresso Redenção, Jacareí Transportes, Litorânea, Pássaro Marron, São José Rodoviário e Turismo e Santa Branca Transportes.



Valores. Atualmente, uma passagem de São José dos Campos para Caraguatatuba custa, em média, R$ 31,85. Já de Taubaté para Ubatuba o valor médio é de R$ 33,45. De São José a Taubaté custa R$ 11,40.