Tarifa do transporte, 'gatilho' e kit desafiam início da gestão Felicio

Com o desafio de colocar as contas em ordem, novo prefeito vai ter que enfrentar decisões difíceis logo no começo de seu governo



Um vídeo de três minutos, assistido 63 mil vezes, provocou a primeira polêmica do governo do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) na última segunda-feira. Pelas redes sociais, o prefeito de São José dos Campos anunciou o rompimento do contrato para manutenção da Orquestra Sinfônica.

Mas a decisão, que provocou a ira de grupos ligados à cultura, foi só a primeira de uma série de medidas difíceis que devem atravessar o caminho do tucano em seus primeiros meses no comando do Paço Municipal.

Reajuste da tarifa de ônibus, possível atraso na entrega dos materiais escolares e negociação de gatilho salarial do funcionalismo são três temas tradicionalmente desgastantes para o prefeito.

Não bastasse isso, Felicio ainda precisará mostrar resultados rápidos em ações prometidas na campanha, como o projeto UBS Resolve. Caso contrário, ficará exposto às críticas de usuários do sistema de saúde.

Em 2013, quando assumiu a prefeitura, Carlinhos Almeida (PT) enfrentou um processo de fritura por conta de medidas impopulares.

Transporte. Ciente de um possível desgaste ao reajustar a tarifa do transporte coletivo, Felicio tem tratado de comentar o assunto publicamente. “Existe um contrato com as empresas de ônibus que prevê um reajuste anual. Pedi ao secretário de Transportes que faça a revisão da tarifa”, afirmou o prefeito de São José.

“Temos que deixar tudo claro para a população. Fazer a revisão correta, verificar se a tarifa está no patamar sustentável e cumprir o contrato para que a tarifa seja mais justa e os serviços sejam os melhores.”

Transmitir a imagem de governo transparente, portanto, será o antídoto para enfrentar o desgaste de medidas polêmicas. “Os passos determinados pelo Felicio são de gestão transparente. Não vai ter esqueleto no armário. Vamos mostrar o que fizeram e as coisas que fazemos”, disse o secretário de Finanças, José de Mello Corrêa.

Em 2013, Carlinhos aumentou o próprio salário e o de sua equipe

Em 2013, o ex-prefeito Carlinhos Almeida sofreu desgaste logo nos três primeiros meses de mandato. Na largada da gestão, o petista ignorou a polêmica <MC0>e sancionou em janeiro aumentos salariais de 5% para ele e sua equipe de governo e de 103% para o então vice-prefeito Itamar Coppio (PMDB). Com a medida, Carlinhos passou a ganhar R$ 20.365 e Itamar, R$ 13.576.

Outra medida impopular foi o reajuste da passagem de ônibus de R$ 2,80 para R$ 3,30 (aumento de 17,86%), transformando a tarifa de São José em uma das mais altas do país. O aumento foi anunciado em 1º de fevereiro, no mesmo dia em que estudantes e usuários do transporte coletivo realizaram protestos nas ruas e se reuniram com representantes do governo para tentar barrar a majoração das passagens.

Carlinhos também descumpriu a promessa de iniciar o mutirão da saúde no primeiro mês de mandato. Ainda gastou R$ 380 mil com ação de marketing para divulgar o projeto.