Suzane von Richthofen é aprovada pelo Fies e poderá cursar Administração em Taubaté

Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato de seus pais e presa desde 2006 em Tremembé, Suzane von Richthofen foi pré-selecionada pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), do governo federal, para cursar Administração em uma faculdade de Taubaté.



O Fies divulgou hoje os pré-aprovados para receberem financiamnto do governo e ingressarem em uma instituição de Ensino Superior, e Suzane era um dos dois nomes da lista da Faculdade Dehoniana. Com a pré-seleção, o estudante tem até esta quarta-feira (14) para concluir a inscrição, e, dependendo do caso, pode ter até 100% do valor do curso financiado pelo governo.



Agora, cabe à Justiça de Taubaté analisar o pedido, e definir se Suzane poderá ou não prestar o curso, que é presencial e no período noturno. No ano passado, a detenta realizou o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), e sua nota lhe permitiu a pré-seleção para o curso.