Suspensão da coleta faz grupo de São José ir ao MP

- 17:33

Redação

São José dos Campos

O Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente), órgão do Ministério Público, analisa representação feita por ambientalistas de São José dos Campos contra a falta de coletiva seletiva na cidade.

O serviço foi interrompido no mês passado, quando o governo Felicio Ramuth (PSDB) rescindiu o contrato com Cavo, empresa que fazia a coleta. O motivo seria o atendimento precário oferecido terceirizada. Os ambientalistas Angela Aparecida da Silva e Vicente Cioffi pediram ao MP, na última terça-feira, que apure as responsabilidades de Felicio e do diretor-presidente da Urbam (Urbanizadora Municipal), Marcelo Borges, na interrupção do serviço.

“Ao que parece, por questões político-partidárias ou de outros interesses aos quais não há condição de se prever, os representados optaram por suspender os serviços de coleta”, diz um trecho do documento. Cioffi disse que seria possível “fazer uma contratação de emergência para resolver o problema, mas a coleta seletiva não está na pauta do atual prefeito”.

Outro lado. Em nota, a Urbam disse que, “caso o Ministério Público cite a prefeitura e a Urbam, todos os esclarecimentos serão prestados”, afirmou. “O serviço de coleta tanto orgânica quanto seletiva estão em fase de transição. Desde 2016, o serviço de coleta seletiva estava sendo feito de forma precária pela Cavo, sem fiscalização da gestão anterior. O serviço não era executado em vários setores da cidade desde agosto de 2016”, declarou.