Suspeitos de furtos no Hospital Municipal são detidos em São José

- 15:23

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 23 anos foi preso e dois adolescentes, de 13 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de furtos a pertences pessoais de carros estacionados dentro do Hospital Municipal, em São José dos Campos.



Ao todo, foram três casos de furtos a carros diferentes. Os fatos ocorreram entre a noite de sexta-feira e sábado (14). O envolvimento dos detidos nas ocorrências ainda é investigado pela polícia.



A Polícia Militar comunicou que as ruas que compreendem o entorno do pronto socorro da Vila Industrial tem o seu policiamento estabelecido com base no Núcleo de Análise Criminal e que os dias e faixas de horários com as maiores incidências serão monitorados. E ressaltou que foram e serão realizadas operações extraordinárias, pontuais com impacto e grande ostensividade.



Furtos. A falta de segurança no hospital tem assustado os pacientes que frequentam o local. No último sábado (14), o engenheiro da computação Rodrigo Rebouças, de 25 anos, estava no hospital para acompanhar sua esposa, grávida de nove meses, e, quando voltou, seu carro estava com as portas amassadas e pertences haviam sido levados. “Ficamos uma hora no hospital da Vila. Quando voltamos, por volta das 18h, percebemos que eles tinham roubado o aparelho de som, caixa de som e a bolsa da maternidade do Miguel, nosso filho que está para nascer”, contou.



Rodrigo ainda contou que não havia nenhum segurança para olhar os carros estacionados e culpou a entidade por descaso. “Fomos na recepção e falamos do ocorrido. Eles simplesmente falaram que não se responsabilizam. Quando fica de noite, eles fecham a porta porque os próprios funcionários afirmam que é perigoso. E nem se preocuparam com a saúde dela (esposa). Depois de um tempo que um segurança pediu para ela ir medir a pressão, que estava bem alta”, afirmou o engenheiro.



A prefeitura de São José foi procurada e, em nota, informou irá solicitar à SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), administradora do hospital, que estude medidas para melhorar a segurança. A SPDM esclareceu que equipes de vigilância, ao notarem a ação de criminosos no estacionamento da unidade, prontamente acionaram a Polícia Militar, que impediu o roubo de veículos que encontravam-se ali estacionados, realizando a prisão destes indivíduos. A empresa comunicou que o estacionamento do hospital é aberto ao público em geral e que tomará medidas para que tais episódios não se repitam.