Suspeito de participação em morte de adolescente é morto em Lavrinhas

- 11:13

Daniela Santos

Taubaté



A Polícia Militar de Lavrinhas foi averiguar o esconderijo de um homem de 31 anos suspeito de latrocínio, roubo seguido de morte, na tarde deste domingo (5).



De acordo com as autoridades, o suspeito estava escondido em uma residência localizada na rua Lírio da Paz, no Jardim Mavisou, e já recebeu os dois PMs com dois tiros. Os policiais então reagiram e seis tiros atingiram L.L.S., que morreu na hora. Ele foi atingido na mãe e no braço esquerdo e no peito. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro.



Ao O VALE, a polícia informou que o suspeito já tinha antecedentes criminais por furto e roubo. Na casa em que ele estava escondido foi encontrado um casal de amigos, inclusive, uma mulher grávida. A Polícia Civil comunicou que investigará se eles tinham alguma parceria com o suspeito.



Crime. L.L.S. é suspeito de participação na morte a tiros de uma adolescente de 12 anos no último dia 28 de janeiro. A menina estava no banco de trás do carro em que a mãe dirigia, no bairro Embauzinho, quando foram surpreendidas por criminosos que tentavam roubar o carro.