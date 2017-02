Suspeito de matar homem na zona leste de São José é preso nesta segunda-feira

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (6) após confessar o assassinato de um homem no bairro Jardim São José 2, região leste de São José dos Campos, no último dia 28 de janeiro.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela prisão, J.M.M. confessou que ele e mais dois comparsas, um irmão e um primo – presos na última semana, espancaram a vítima até a morte por conta de uma discussão seguida de agressão que o homem teve com a mãe deles.



A Polícia Civil investiga se a mãe dos suspeitos também tem participação no crime. Ela está foragida. Os três homens negam a participação dela no crime.