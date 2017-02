Suspeito de matar e atear fogo em morador de rua é preso em São José

Home

- 10:43

Daniela Santos

São José dos Campos



Um jovem de 19 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (8), suspeito de matar e atear fogo em um morador de rua no início deste mês.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela prisão, A.L.F.J. matou a vítima, que tinha 44 anos, no último dia 1 de fevereiro no bairro Jardim da Granja, região sudeste de São José dos Campos. As causas do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Em breve, mais novas informações sobre o caso.