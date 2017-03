Suspeito de latrocínio é preso em Pindamonhangaba

Home

Daniela Santos

Um homem de 46 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (22), suspeito de latrocínio, roubo seguido de morte, em Pindamonhangaba.



Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até o bairro do Feital, local onde, de acordo com as informações obtidas, o suspeito estaria escondido. Após J.R.A. perceber a presença dos policiais ele tentou fugir pelos telhados de residência próximas, mas sofreu uma queda e se escondeu em uma das casas. Após contato com a moradora, a PM entrou na residência e prendeu o suspeito que estava escondido debaixo do sofá. O latrocínio ocorreu em uma pizzaria do bairro Cidade Nova, no mês de abril de 2016.



O homem foi conduzido á delegacia para pó registro da ocorrência.