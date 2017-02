Suspeito de assassinar adolescente é preso na região leste de São José

Home

- 10:41

Daniela Santos

São José dos Campos



Suspeito de assassinar um adolescente de 16 anos, um homem de 34 anos foi preso na manhã desta terça-feira (14) no bairro Boa Esperança, na região leste de São José dos Campos.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela investigação dos homicídios na cidade, o crime ocorreu no dia 23 de novembro de 2016, na estrada que liga o bairro Jardim São José 2 ao Majestic, também zona leste da cidade.



Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não confessou o crime, mas por meio das investigações, acredita-se que o adolescente tinha uma dívida por tráfico de drogas com ele. Na casa do suspeito foi encontrado um revólver calibre 32 e três plantas grandes de maconha.