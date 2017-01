Suspeito de assassinar adolescente de São José é preso em Caraguá

Home

- 15:14

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 21 anos foi preso em Caraguatatuba, na manhã deste domingo (2), pela morte de um adolescente em São José dos Campos.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), M.M.A, de 21 anos foi encontrado e preso por policiais da cidade do litoral norte. Ele é suspeito da morte do adolescente Éverton, de 15 anos, em maio de 2016.



O corpo de Éverton foi encontrado no Rio Paraíba do Sul. A polícia ainda investiga a motivação do crime, mas informou que a vítima não tinha antecedentes criminais.