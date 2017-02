Supermercado faz sua inauguração na nesta quarta-feira em São José

Home

- 15:35

Redação

São José dos Campos



O Grupo Shibata inaugurará, na proxima quarta-feira, a sua primeira loja na zona sul de São José dos Campos. A nova unidade abre as portaw com a geração de mais de 400 empregos diretos.



A loja contará com 6.500 m² de área de vendas, sendo 5.300 m² para o hipermercado e 1.200 m² destinados à unidade Shibata Casa e Presentes. As unidades serão as primeiras lojas do futuro Shopping a ser instalado no local, e que conta com 940 vagas de estacionamento.



Maior loja do Grupo Shibata contará com setores: padaria, açougue, peixaria, hortifrúti, adega e bebidas, rotisseria, mercearia, perfumaria, limpeza, bazar, com destaque para produtos naturais, diet, light, sem glúten, sem lactose e grande variedade de produtos orientais.



Já a unidade Shibata Casa e Presentes contará com amplas opções de produtos de cama, mesa e banho, além de eletro-portáteis, decoração, utilidades para casa, aromas, tapetes, cristais e acessórios para cozinha. A loja atenderá projetos especiais, lista de casamento, open house, chá-bar, além de projetos customizados com arquitetos e decoradores.



O horário de funcionamento será de segunda à sábado das 8h às 22h e domingos e feriados das 8h às 20h. As duas lojas estão localizadas no antigo prédio da Fábrica Kanebo, no bairro Jardim América. Os acessos podem ser feitos por locais diferentes, pelas ruas Taru, Alfredo Nobel e Vicente Venâncio da Silva.



“A escolha de São José se deve ao grande potencial de desenvolvimento econômico da cidade e região e, o exemplo do que ocorre em outras cidades onde atuamos, o Grupo Shibata tem o compromisso de oferecer o melhor atendimento, grande variedade de produtos, muitas ofertas e promoções todos os dias, numa loja ampla, moderna e confortável”, salienta João Shibata, Diretor Presidente do Grupo.



Processo Seletivo. Foram mais de 5.000 currículos cadastrados para preencher os 400 novos postos de trabalho oferecidos na unidade de São José dos Campos. Para atender os clientes com qualidade, a equipe de Recursos Humanos e lideranças do Shibata estão integrando, capacitando e conscientizando todos os contratados.