STF solta 21 acusados de ligação com o tráfico em São José

18:15

Redação

São José dos Campos

O STF (Supremo Tribunal Federal) mandou soltar 21 presos pela polícia durante uma operação para combater o tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos e em Jacareí, em outubro do ano passado.



A decisão, assinada pelo ministro Marco Aurélio de Melo, afirma que 'os malefícios do tráfico surgem como elemento neutro, insuficiente a respaldar o argumento alusivo à preservação da ordem pública', e que prevalece o princípio da não culpabilidade.



A megaoperação foi uma ofensiva conjunta do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, e do Baep (Batalhão de Ações Especiais) da Polícia Militar. Na ocasião, mais de R$ 2 milhões, armas e drogas foram apreendidas.



Os envolvidos, seis mulheres e 15 homens, responderão o processo em liberdade.