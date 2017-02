SpaceX vende primeiras passagens turísticas para a Lua

Home

- 16:30

Das agências



A companhia americana SpaceX informou ontem (27), ter assinado contrato com duas pessoas interessadas em fazer uma viagem ao redor da Lua no final de 2018. As informações são da Radio France Internationale.



"Estamos felizes em anunciar que fechamos um acordo com dois cidadãos para realizar uma viagem ao redor da Lua no final do ano que vem", explicou em nota o fundador e presidente da empresa, Elon Musk. "Os clientes já depositaram uma quantia importante para uma missão lunar”.



"Prevemos realizar exames de saúde, avaliar a condição física dos passageiros e começar os seus primeiros treinamentos ainda este ano", informou a SpaceX. Os primeiros turistas da Lua voarão a bordo da nave espacial “Dragon 2”, uma cápsula que fará este ano o seu primeiro voo sem astronautas para a Estação Espacial Internacional.



A “Dragon 2” será lançada pela versão pesada do foguete Falcon 9, da Spacex, o "Falcon Heavy", atualmente em desenvolvimento.



Os Estados Unidos não enviam astronautas à Lua desde o fim das missões Apolo, no início dos anos 1970.