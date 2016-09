Sonda Juno transmite primeiras fotos dos polos de Júpiter

Home

Pela primeira vez na história da humanidade, a sonda Juno recebeu as primeiras fotos dos polos norte e sul de Júpiter, que não se assemelham a nenhum outro corpo celeste do Sistema Solar, informa a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço).



Acrescenta que Juno também registrou uma aurora polar e nuvens extremamente altas neste planeta. Segundo o chefe da missão espacial, Scott Bolton, "o polo norte de Júpiter possui cor azul mais acentuada em comparação com outras partes do planeta e tem muitas tempestades".



A sonda Juno percorre o sistema solar há cinco anos, tendo começado sua missão em agosto de 2011. Na semana passada, a sonda se aproximou de Júpiter à distância mínima, ficando apenas a 4,2 mil quilômetros das camadas mais altas da atmosfera do planeta, voando a uma velocidade de 208 mil quilômetros por hora. As primeiras imagens deste voo já foram mostradas pela Nasa.



A exclusividade dos polos de Júpiter é que a imagem dos fluxos de gás é muito diferente dos polos de Saturno, Urano e de outros planetas do Sistema Solar.



Segundo Bolton, sua equipe ainda não sabe o que dá origem às tempestades e à estrutura especial dos polos de Júpiter, mas ressalta que a sonda Juno terá mais 36 tentativas visando desvendar esses mistérios.