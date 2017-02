Sol e altas temperaturas prevalecerão na região no fim de semana

Home

- 11:45

Daniela Santos

São José dos Campos



O sol deve prevalecer nas cidades do Vale do Paraíba e litoral norte paulista neste fim de semana, segundo a previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



As condições deverão ser de sol entre poucas nuvens e com pequenas possibilidades de chuvas isoladas na região da Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, as temperaturas máximas devem ficar em torno dos 32ºC.



No litoral, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba as máximas poderão chegar aos 35ºC, com vento fraco e um pouco de nebulosidade. Portanto, é importante que os banhistas procurem se hidratar bastante, utilizem o protetor solar e procurem áreas de sombra quando não estiverem no mar.



A técnica em meteorologia, Camilla Correia, informou que as condições do mar também serão agradáveis.



“A princípio, a previsão é de mar calmo. Haverá um pouco de vento, também, mas vai ter sol”, contou.