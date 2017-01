Sob protesto de ciclistas, Felicio vai rever ciclovias

Home

- 08:47

Faixas que forem mal avaliadas por nova equipe devem começar a ser removidas em até três meses

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos pretende remodelar parte das ciclovias e ciclofaixas da cidade. A ideia do governo Felicio Ramuth (PSDB) é rever os trechos polêmicos ainda neste primeiro semestre.

A malha cicloviária do município tem 88,7 quilômetros. Algumas faixas demarcadas, no entanto, foram avaliadas negativamente pela gestão tucana. Ciclo-ativistas ouvidos pela reportagem de O VALE resistem a qualquer proposta de diminuição da malha existente na cidade.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana de São José, Paulo Guimarães, a readequação começa em um prazo de até três meses. “O Plano Cicloviário está sendo reavaliado para que seja adequado ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana do município. A previsão é que a partir de abril sejam iniciadas as obras de adequação dos pontos onde sejam identificadas tais necessidades”, afirmou Guimarães.

Ilhas. Uma ciclovia que deve ser alterada fica no Parque Industrial, região sul de São José. Em resposta a um morador, nas redes sociais, Felicio disse que o trecho próximo ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) vai ser excluído do mapa.

“Já verifiquei pessoalmente em minha última visita ao Detran. Pode contar os dias para o fim desta ‘cicloilha’, que vai do nada a lugar nenhum”, escreveu Felicio.

Crítica. A jornalista e ciclista Federica Fochesato, especialista em mobilidade urbana, é contrária a qualquer extinção de ciclovias. Para ela, quando há problemas, deve-se corrigir e expandir a malha. “Não existe essa história de remover. Se você coloca uma ciclofaixa na calçada é porque não quis mexer com o automóvel”, disse.