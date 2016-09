Skatista do Vale é finalista de campeonato mundial

Home

O Vale do Paraíba terá um representante entre os finalistas do campeonato mundial de skate de rua amador ‘Red Bull Skate Arcade’.

João Pedro Oliveira de São José dos Campos (SP), primeiro colocado no ranking da categoria, agora disputa o título com skatistas de outros 22 países.

O brasileiro Izael Miranda, de Cuiabá (MT) vencedor do nível "Freestyle", também está classificado para a competição, que acontece no IAPI Skate Plaza, em Porto Alegre (RS), no dia 5 de novembro.



João Pedro Oliveira, mais conhecido como JP Oliveira, de 21 anos, participou de uma decisão do Red Bull Skate Arcade em 2014, em Barcelona. Ele teve que cumprir a etapa online do evento para garantir uma vaga na final mundial deste ano.

"É muito bom estar de volta. Ano passado, sofri uma lesão na época do campeonato e não consegui enviar as manobras para participar. Neste ano, deu tudo certo e estou super feliz de ter conquistado a vaga", disse JP.

"O formato do evento é algo que me motiva bastante, porque não me sinto pressionado. Você é livre para usar sua criatividade e filmar suas manobras. Em Porto Alegre, vou fazer o que faço todos os dias: andar de skate e me divertir", completou.



No total, 24 skatistas entre os países inscritos ganharam a chance de disputar a final mundial em Porto Alegre, com base no ranking formado após o fim da etapa online.

Além de JP Oliveira e Izael Miranda, atletas de países como Estados Unidos, Colômbia, México, Holanda, Espanha, Rússia, Eslovênia, entre outros, virão ao Brasil em busca do título do Red Bull Skate Arcade 2016.



A final mundial do Red Bull Skate Arcade 2016 acontece no IAPI Skate Plaza, em Porto Alegre, no dia 5 de novembro a partir das 11h (horário de Brasília).

Confira a lista dos finalistas do Red Bull Skate Arcade 2016: