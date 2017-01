Sistema prisional do Vale tem déficit de mais de 5.800 vagas

Home

- 08:14

Com capacidade para 10.490 presos, unidades da RMVale abrigam atualmente mais de 1.630 pessoas

Redação

São José dos Campos

Superlotação. Dados oficiais do governo estadual apontam que ‘tem preso saindo pelo ladrão’ nos presídios instalados na RMVale. As 12 unidades prisionais instaladas em cidades do Vale do Paraíba abrigam 16.321 presos homens e mulheres -- o número é 55,58% maior que a capacidade (10.490 vagas). São 5.831 presos a mais.

O número é da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo. Quatro das 12 prisões têm superlotação acima de 100%. Os dois maiores déficits são o CDP (Centros de Detenção Provisória) de Taubaté e também a unidade de São José.

Em Taubaté, a unidade para presos provisórios (que aguardam julgamento) possui capacidade para 844 detentos e abriga 1.955 -- 131,63% de superlotação, 1.111 homens a mais.

Já no CDP de São José, alvo de uma sangrenta rebelião em maio de 2015, a superlotação é de 128,95% -- são 1.202 presos e 525 vagas (são 677 a mais). No motim de maio passado, os presos rebelados assassinaram dois prisioneiros que estavam na ala do ‘seguro’ (cela em que ficam abrigados os detentos jurados de morte).

As duas penitenciárias localizadas em Potim, que abrigam presos condenados, estão com superlotação acima de 100% -- Potim 1 (122,15%, com 844 vagas e 1.875 prisioneiros) e ainda Potim 2 (101,90%, com 1.048 vagas e 2.116 homens).

Nove das 12 unidades estão com quadro de superlotação -- as exceções ficam com a Penitenciária 2 de Tremembé (que recebe presos ‘famosos’), a P-1 Feminina de Tremembé e também o Centro de Ressocializa-ção Feminino de São José.

Outro lado. Por meio de nota, o governo do Estado informou que tem investido na ampliação de vagas. Desde o início do plano de expansão, já foram entregues 20 mil vagas.