Síntese é atração de balada de São José

- 10:17

Daniela Santos

São José dos Campos



A banda joseense ‘Síntese’, considerada uma promessa para a nossa geração no rap nacional, tocará em uma balada de São José dos Campos nesta primeira quarta-feira de 2017.



Formada pelos jovens MC Léo e BeatMaker/MC Neto, a dupla chamou atenção do público com a música 4:20, que os fez tornarem conhecidos em âmbito nacional.



Síntese se apresentará no Dunluce Irish Pub, a partir das 20h. A casa noturna fica na Praça Cândida Maria César Sawaya Giana, 04 - Jardim Apolo I. Para mais informações: (12) 3921-0565.



Para quem curte outro ritmo, os DJs Estevão Mafiolli, Gabiru e Fernando Meirana animarão o ambiente. Os ingtressos custam a partir de R$ 15.