Sindicato faz protesto contra Temer em desfile de São José

São José dos Campos

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos encerrou o desfile cívico de 7 de setembro, na manhã desta quarta-feira, com uma manifestação contra o presidente Michel Temer (PMDB). Os trabalhadores também protestaram contra a reforma da Previdência proposta pela União e as demissões planejadas pela Embraer.



A manifestação começou por volta das 10h40, na avenida Nelson D'Ávila, com faixas e um boneco inflável simbolizando o presidente da república. De acordo com o Sindicato, a palavra de ordem era "Fora Temer, fora todos eles".

“Neste 7 de setembro, a classe trabalhadora precisa declarar sua independência dos patrões e desse governo que quer retirar nossos direitos. Dilma já foi tarde, mas não é o suficiente. Agora, vamos lutar por eleições gerais, com novas regras”, disse o diretor do Sindicato Weller Pereira da Silva.