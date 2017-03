Sindicato fará protesto contra ministro Gilmar Mendes em São José

Home

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos organiza um protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que visita a cidade na próxima segunda-feira.

De acordo com representantes da entidade, o protesto é contra as decisões do ministro em temas anistia ao caixa 2, reforma política, terceirização e reforma da previdência. "Vamos nos manifestar contra corrupção, a impunidade e pela cassação da chapa Dilma/Temer. Não aceitamos manobras para poupar o ex-vice de Dilma [Rouseff, ex-presidente] e agora presidente Michel Temer, corrupto e usurpador de nossos direitos", disse o presidente do Sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.

O ministro vai participar de um evento no Jardim Aquarius, a partir do 12h, e o protesto será realizado às 11h, em frente ao Shopping Colinas.