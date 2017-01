Sindicato cobra governo por decisão sobre 'vales' em São José

Home

Redação

São José dos Campos

O Sindicato dos Servidores Municipais se reuniu com o governo Felicio Ramuth (PSDB) para cobrar uma posição da Prefeitura de São José dos Campos sobre pagamento do valor referente à cesta de Natal e o futuro do decreto que limitou o pagamento de vale refeição aos dias trabalhados. Os benefícios foram retirados no fim do governo Carlinhos Almeida (PT).

No encontro, na última sexta-feira, a administração prometeu estudar a reivindicação da categoria. “A diretoria do sindicato insistiu por uma resposta sobre o decreto do vale, mas infelizmente teremos que aguardar até a próxima reunião. Esperamos que o novo governo responda positivamente”, disse a diretora do sindicato, Zelita Ramos.

O secretário de Finanças da cidade, José de Mello Corrêa, disse que a reunião marcou uma reaproximação com de sindicato e prefeitura. “Estamos fazendo estudos. Vamos aprofundar a questão na próxima reunião”, disse. No encontro, houve um acordo para que haja reuniões quinzenais.