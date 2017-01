Simone e Simaira e apresentam em São José

Home

- 06:07

Dupla sertaneja promete agitar o Luso neste sábado, às 22h



Redação

São José dos Campos

A dupla sertaneja de maior sucesso no momento, Simone & Simaria se apresenta pela primeira vez na região neste sábado (7). O show acontece a partir das 22h, no Clube de Campo Luso Brasileiro, em São José dos Campos.

As irmãs apresentarão o show do DVD “Bar das Coleguinhas”, com sucessos como “Quando o mel é bom”, “Reparação”, “Eu te esperarei” e “Perdeu”, febre nas rádios. Donas de vozes potentes, as cantoras ficaram nacionalmente conhecida pelo hit “Meu Violão e o nosso cachorro”, uma das faixas mais executadas em todo o país em 2015/2016.

Novidade. Simone e Simaria começaram a carreira fazendo backing vocal para o cantor Frank Aguiar. E em 2012 apostaram em uma carreira independente. Desde então, a agenda de shows tem sido bastante intensa por todo o país.

Esta semana, a dupla lançou nova música de trabalho, “Loka”, em parceria com Anitta. A canção promete bombar neste verão. Para o show de amanhã, os ingressos estão disponíveis no site: www.queroingressos.com, e custam a partir de R$ 40 (pista meia).

O clube de campo fica na estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, Km 5, s/n, Antiga Vargem Grande.