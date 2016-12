Shoppings da RMVale esperam 400 mil pessoas até a véspera de Natal

Home

Expectativa é de que esta sexta-feira seja o dia de maior movimento do ano nos locais de compra



Bruna Soares

São José dos Campos

Às vésperas do Natal, esta sexta-feira promete muito movimento de público nos corredores dos shoppings de São José e Taubaté. As expectativas dos empresários é que ao menos 400 mil pessoas da região aproveitem o dia de hoje para realizar as últimas compras e preparativos para a meia-noite do dia 25.

Com o dia mais movimentado do ano, o Vale Sul Shopping aguarda que somente hoje 120 mil pessoas passem pelo local. O CenterVale Shopping terá um grande fluxo de pessoas em seus corredores: ao todo serão 75 mil clientes buscando os últimos detalhes da noite de Natal no shopping até sábado. Com a data, o local espera receber mais de 2 milhões de pessoas ao todo, e um crescimento no fluxo de vendas de 5% se comparado com o último ano.

Os clientes do Colinas Shopping também devem voltar ao centro de compras antes das 18h do dia 24. A expectativa é que a circulação de pessoas nas lojas aumente de 7% em relação ao ano passado. No Shopping Centro, o volume de cliente já aumentou durante a última semana e foi 50% maior do que os dias normais. Para hoje e amanhã, são esperadas mais 20 mil pessoas no centro de compras.

Taubaté. Os shoppings da segunda maior cidade da RMVale também aguardam maior fluxo de pessoas durante os dois dias que antecedem o Natal.

No Via Vale Garden Shopping, espera-se que 40 mil pessoas tomem os corredores do centro de compras, enquanto que, no Taubaté Shopping, 97 mil pessoas também devem retornar ao local durante o fim de semana. O shopping ainda espera um aumento de 27% no volume de vendas neste ano.

Promoções. Com a intenção de presentear o cliente em um período de troca de presentes, os shoppings investiram em grandes prêmios para o Natal. A ação do Colinas Shopping sorteia uma Suzuki S-Cross GLX 4x4, enquanto uma Picape Chevrolet S10 Cabine Dupla é a aposta do CenterVale Shopping e dois carros zero quilômetro Audi A3 Sedan é o presente final do Vale Sul Shopping. O sorteio dos prêmios será no dia 2 de janeiro.

Em Taubaté, a promoção do Taubaté Shopping dá aos clientes a chance de concorrer a uma Suzuki S-Cross Automático 4x4. O sorteio acontece no dia 28, às 14h, e os cupons serão válidos até o dia 27. Na onda das promoções, o Via Vale Garden Shopping promete o sorteio de uma Harley Davidson. Com compras a partir de R$ 300 reais, o cliente pode trocar as notas ficais por cupons da promoção para a entrega da motocicleta.