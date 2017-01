Shoppings da região preparam queimas de estoque

Home

- 07:30

Ideia dos lojistas é acabar com os produtos de Natal; fim das promoções não têm tempo determinado

Daniela Santos

São José dos Campos

Para acabar com o estoque que sobrou do Natal, shoppings da região preparam promoções e condições especiais para os clientes neste mês de janeiro. Quem optou por economizar e não comprar em dezembro, poderá aproveitar a partir de agora. Em São José dos Campos, o Colinas Shopping, por exemplo, terá cerca de 80% de suas lojas com descontos que irão até 70%.

Segundo a direção do shopping, não há um tempo determinado para o fim das promoções, mas que elas irão até o consumo total das mercadorias voltadas à estação verão. Assim, em breve a os produtos da estação inverno estarão nas prateleiras.

“O varejo está cada vez mais ágil e os lojistas atentos às expectativas dos clientes que não resistem às liquidações. No segmento de moda, por exemplo, novas coleções são lançadas a cada 15 dias e com isso, faz-se necessário desovar o estoque”, destacou a gerente de marketing do local, Margarete Sato.

Já o Vale Sul Shopping realizará uma liquidação nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, mas, algumas lojas já estão em promoção. A mesma coisa acontece no CenterVale, onde as lojas terão descontos de até 50%.

Região. Em Taubaté, o Via Vale Garden Shopping terá descontos de até 70% , e sem prazo para acabar: as promoções durarão enquanto durarem os estoques das lojas. A promoção é chamada de ‘Liquida Garden’.

O Taubaté Shopping também terá até 70% a menos nos preços: são cerca de 100 lojas participando do pacote de promoções no local. O Shopping Pátio Pinda também está com liquidação com os produtos que não foram vendidos no Natal. Os itens são 50% mais baratos até domingo.

“Geralmente os produtos dos shoppings são mais caros que em lojas populares mas no shopping acaba compensando mais por conta da qualidade dos produtos, que são superiores”, disse a estudante Raila Fernanda, de 21 anos, que vai aproveitar as promoções.