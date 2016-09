Shopping recebe feira de produtos orgânicos e artesanais

Home

- 12:01

Redação

Taubaté

O Taubaté Shopping receberá, a partir de amanhã, a “Eco Feira – produtos orgânicos e artesanais”, no estacionamento do centro de compras, próximo à portaria do boliche.



O evento que vai acontecer em todas as quartas-feiras, terá grande variedade de alimentos orgânicos, como frutas, legumes e verduras, além de produtos de fabricação caseira.



“Nós queremos revolucionar a região ao proporcionar às pessoas um único lugar com diversos tipos de produtos orgânicos”, afirma a organizadora do evento, a nutricionista Erica Kawasa. Segundo ela, a expectativa é atrair compradores de todo o Vale do Paraíba.



A nutricionista ainda comenta que a feira também tem uma preocupação de cunho social, cultural e ambiental. “Queremos abrir um espaço para o maior número possível de produtores orgânicos do Vale. Nossa ideia é valorizar os comerciantes locais e gerar um incentivo para esse mercado”, destaca.