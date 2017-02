Shopping de Taubaté realiza segunda edição de encontro para casais

Home

- 17:34

Daniela Santos

Taubaté



Viver a dois muitas vezes não é das tarefas mais fáceis. Brigas, estresses, ciúmes e rotina podem contribuir, até mesmo, para o fim da relação.



Tentando repetir o sucesso do primeiro encontro entre casais, o Via Vale Garden Shopping, em Taubaté, realizará a segunda edição da palestra cujo tema é: ‘Amor e companheirismo, desejo e paixão, podemos ter ambos’, com os especialistas Cesar Di Lascio, coach e facilitador de reprogramação mental e pela Dra. Lilian Macri, especialista em sexualidade.



O encontro iniciará a partir das 19h desta sexta-feira (17). A ideia é tratar assuntos que permeiam o cotidiano dos casais com naturalidade e dinamismo. Além de dar dicas de como resolver conflitos em situações complexas.



Para a estudante Larissa Ciscotto o encontro foi muito proveitoso e cheio de aprendizados.



“A quebra dos tabus relacionados ao sexo sempre me interessou e ouvir informações

coerentes de uma profissional da área foi excelente. Todos ficaram

animados”, contou.



Para participar é preciso fazer inscrição pelo WhatsApp (12) 99148.2279. A palestra é gratuita. O Via Vale Garden fica na avenida Dom Pedro I, 7181, no bairro São Gonçalo.