Shopping de Taubaté promove palestra para casais na próxima sexta-feira

Home

- 17:10

Daniela Santos

Taubaté



Cultivar um relacionamento saudável requer companheirismo, diálogo e tem de ser, diariamente, lapidado.



Os especialistas em reprogramação mental e sexualidade, Cesar Di Lascio e Dra. Lilian Macri, farão uma palestra no auditório de um shopping de Taubaté na próxima sexta-feira (10), a partir das 19h.



O tema da conversa será ‘Amor e companheirismo, desejo e paixão – Podemos ter ambos’. A entrada é gratuita e o foco do bate papo será como fazer as melhores escolhas a dois e resolver conflitos.



Os interessados deverão se inscrever pelo número do WhatsApp: (12) 99148-2779. As vagas são limitadas. O Via Vale Garden Shopping fica na Av. Dom Pedro I, 7181, no bairro São Gonçalo.