Shopping de São José recebe mostra com produtos indianos

Home

- 16:06

Daniela Santos

São José dos Campos



Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura indiana terá uma oportunidade a partir desta sexta-feira (17), em São José dos Campos.



O Centervale Shopping terá uma mostra com cerca de 100 mil itens, entre tapetes, decorações, xales e outros produtos indianos para aqueles que têm curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura e os objetos utilizados no país asiático.



Os elementos também estarão disponíveis para compra e custam a partir de R$ 45. A exposição ficará até o dia 16 de abril na praça de eventos do shopping.



A mostra estará disponível para visitação das 10h às 22h, de segunda-feira à sábado e aos domingos e feriados das 13h às 20h. O Centervale fica localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9403 – no Jardim Oswaldo Cruz.