Shopping de São José promove atividades para pessoas com deficiência

10:56

Daniela Santos

Taubaté



Em comemoração ao Dia Nacional de Luta dos portadores de Deficiências, celebrado no dia 21 de setembro, o Vale Sul Shopping receberá uma série de manifestações artísticas nesta quarta-feira. As atividades fazem parte do “Circuito das Artes” e haverá contação de histórias em libras, dança e capoeira. As apresentações serão na praça de eventos, durante a tarde e a noite.



Confira a programação:



4h - Bem Te Vi (Associação Educacional para Crianças Especiais) - Dança



15h - AADA (Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo) - Contação de Histórias em Libras



16h - Integra (Centro de Referência da Pessoa com Deficiência) - Capoeira/ Música/ Dança



19h - APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Dança