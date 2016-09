Sheakespeare adota o estilo ‘showman’ nas telas

Home

- 17:18

Candidato do PRB à Prefeitura de São José dos Campos reproduz na campanha modelo de programa de Celso Russomanno na TV

Redação

São José dos Campos

Com um sorriso largo no rosto, Shakespeare Carvalho (PRB) caminha pela rua e aborda o morador escolhido pela equipe de campanha. Chama o entrevistado de “amigo”, oferece um abraço e, em seguida, pergunta qual é o problema.

Começa aí mais uma propaganda de televisão do candidato ao governo de São José. Em 1min42s, ele reproduz um modelo de programa semelhante ao “Patrulha do Consumidor”, onde o apresentador Celso Russomanno (PRB), candidato a prefeito na capital paulista, dedica-se à defesa dos consumidores.

No programa, Shakespeare pede para olhar prontuários médicos ou documento de inscrições em creche. Como um ‘showman’, convida o morador a andar pelo bairro e conversar sobre suas propostas de governo. Uma estratégia bem diferente dos demais candidatos, que optam por intercalar discursos próprios e locução de um profissional.

Proximidade. Shakespeare diz que o formato do programa tem o objetivo de ficar mais próximo dos moradores. De acordo com ele, as pessoas deixam mensagem na página do Facebook e a produção entra em contato.

“Foi uma ideia em conjunto, até por conta do meu perfil, mais próximo da população”, afirmou. "Queremos mostrar a realidade, sem o marketing. Os moradores reclamam da falta de emprego, da falta de segurança. É um contato direto com a população”, disse. <