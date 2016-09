Shakespeare e Luiz Carlos querem substituir kit por cartão

Home

- 21:49

Proposta foi apresentada nessa segunda-feira, durante sabatina organizada pelo Ciesp, em parceria com o jornal O VALE

Redação

São José dos Campos



O sistema de entrega de material escolar aos 60 mil alunos da rede municipal de ensino, iniciado pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em 2014, será alterado caso Luiz Carlos de Oliveira (PEN) ou Shakespeare Carvalho (PRB) vençam a eleição em outubro.

Os dois candidatos ao Paço assumiram ontem o compromisso de adotar um cartão, que possibilitará aos pais comprarem materiais em papelarias da cidade.

A promessa foi feita na segunda edição do ‘Encontro com os Candidatos a Prefeito’. A sabatina é organizada pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o jornal OVALE.

“Vou adotar o cartão. Será muito melhor usado pelos pais e melhor até para a população fiscalizar. Além disso, aquece a economia da cidade”, afirmou Shakespeare Carvalho. “O kit foi feito para ser burlado. Foi encomendado pela direção do PT. Sou a favor do cartão, desde que bem administrado, para que o cidadão não o use em outras coisas. E o dinheiro tem que ser gasto aqui, não na 25 de Março, em São Paulo”, disse Luiz Carlos.

Polêmica. A dupla ainda foi questionada sobre temas polêmicos que a acompanham durante a campanha. Shakespeare Carvalho foi interrogado, por exemplo, sobre a suspeita de possuir carros de luxo, apesar de ter declarado não possuir bens em seu nome em 2012. “O carro [Porsche] não estava em meu nome”, defendeu-se o candidato do PRB.

Luiz Carlos respondeu sobre ser filiado ao mesmo partido do ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto (PEN), condenado a 38 anos de prisão na semana passada. “Não o conheço. Se fez toda essa safadeza, tem que pagar”, afirmou. “A gente precisa parar de jogar todos no mesmo balaio. Se fez falcatrua, o lugar dele é na cadeia.”

Empresas. Modernizar e desburocratzar a Prefeitura para facilitar a atração de novas empresas para a cidade. Propostas para o setor empresarial também marcaram as repostas de Shakespeare e Luiz Carlos no ‘Encontro com os Candidatos a Prefeito’.

Shakespeare se comprometeu a nomear um secretário de Desenvolvimento Econômico em parceria com os empresários do Ciesp. “Juntos, escolheremos o melhor nome”, disse.

Luiz propôs a criação de pequenos núcleos comerciais em regiões periféricas, atraindo grandes empresas com infraestrutura de qualidade, boa “mão de obra, educação de qualidade e saúde satisfatória”.

Carlinhos encerra ciclo de debates no próximo dia 12

Na próxima segunda-feira, o convidado para a sabatina será o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), pré-candidato à reeleição em 2 de outubro.

Além de Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos Oliveira (PEN), que participaram do evento ontem, também passaram pelo auditório do Ciesp os candidatos Felício Ramuth (PSDB) e Claude Moura (PV). O primeiro evento ocorreu no último dia 29 de agosto.

Em todas as edições, os blocos são separados por temas: Infraestrutura, Saúde e Qualidade de Vida, Incentivos Fiscais e Atração de Novos Negócios e, por último, Educação.

Modelo. Em cada parte, os candidatos respondem a duas perguntas formuladas pela mesa diretora do Ciesp e têm até dois minutos para explanar sobre cada uma delas.

O diretor responsável pelo jornal OVALE, Fernando Salerno, disse que a parceria com o Ciesp contribui para a conscientização do eleitor de São José dos Campos. “Mesmo em meio às crises política, econômica e institucional que assolam nosso país nos últimos anos, não devemos temer nosso futuro. Devemos, isto sim, moldar o nosso futuro”, disse.

“Neste sentido, esta parceria entre o jornal OVALE e o Ciesp é fundamental e colabora com este processo de garantirmos um futuro melhor ao ajudar a conscientizar os eleitores”, completou.