Sete pessoas ficam feridas após acidente na SP-50 em São José

Home

- 16:21

Daniela Santos

São José dos Campos



Sete pessoas ficaram feridas após um motorista perder a consciência e bater em um outro veículo na tarde desta terça-feira (28) no bairro Taquari, na região norte de São José dos Campos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi frontal e o motorista que perdeu o controle invadiu a pista contrária da estrada SP-50, no Km 118. Todas as vítimas tiveram escoriações e não correm risco de vida. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Hospital Municipal. A PM (Polícia Militar) controlou o trânsito no local.