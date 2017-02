Sete em cada 10 cavas do Paraíba estão irregulares

Home

10:29

Passado um ano do desastre de 2016, a exploração irregular de areia continua sendo uma ameaça ao rio Paraíba. Das 81 cavas ativas, hoje apenas 22 não apresentam irregularidades



Xandu Alves

São José dos Campos

Um ano depois do desastre, o rio Paraíba do Sul continua em risco. O rompimento de uma lagoa de mineração em Jacareí, em 5 de fevereiro do ano passado, lançou resíduos no rio e deixou cerca de 700 mil pessoas sem água em São José dos Campos e Pindamonhangaba.

De lá para cá, a situação das cavas de mineração de areia continua praticamente a mesma, com a maior parte das áreas sem a devida regularização e empreendimentos inadequados do ponto de vista ambiental.

Inativas. Levantamento do Ministério Público aponta que, de 311 cavas para extração de areia identificadas no Vale do Paraíba, 230 estão inativas. A área ocupada por elas corresponde a 1.800 campos de futebol, exigindo cerca de R$ 4,7 milhões para serem reutilizadas com outro uso. Das 81 cavas ativas, só 22 não apresentam irregularidades quanto ao espaço oficialmente definido para a atividade.

Especialistas da região cobram dos mineradores um plano de utilização futura das cavas inativas, com acompanhamento dos governos federal e estadual e do Ministério Público, para que o passivo ambiental não fique de herança para a população.

“Esses imensos buracos feitos para extração de areia continuam lá. Entramos com várias ações, paralisamos alguns empreendimentos e conseguimos alguns ajustamentos de conduta, mas não se pode abaixar a guarda”, disse Jaime Meira do Nascimento Júnior, promotor do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente). “Infelizmente, quando o benefício é alto, o empreendedor acaba burlando a lei. Temos que mudar isso no país”, completou o promotor.

Para o presidente do Instituto Eco-Solidário, Jeferson Rocha, é preciso separar os empreendedores que seguem as normas daqueles que as descumprem. O mais importante, contudo, é definir um novo zoneamento minerário para o Vale do Paraíba, atualmente em estudo pelo governo estadual.

“O zoneamento existe na área entre Jacareí e Pinda. Como essa área está esgotada, os mineradores estão indo mais para baixo no rio, onde não há um zoneamento. Isso coloca o Paraíba em risco”, afirmou.

Multa. O rompimento da lagoa de mineração em Jacareí gerou multa de R$ 5 milhões à mineradora Rolando Comércio de Areia Ltda.

Vale concentra 20% da produção de areia de São Paulo

Relatório técnico do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) aponta que há 198 empreendimentos de mineração em 15 cidades da RMVale. Os dados servirão para preparar o novo zoneamento minerário da região.

Atualmente, a atividade de mineração no Vale extrai os seguintes produtos: areia e rocha britada para construção civil, argila industrial (bentonita) e para fins cerâmicos, bauxita, rochas para revestimento e água mineral.

Os municípios onde há exploração minerária são aqueles que seguem o leito do rio Paraíba do Sul, começando em Jacareí e indo até Lavrinhas, incluindo São José e Taubaté. Caçapava é a cidade com maior número de empreendimentos (38), seguida de Tremembé (37) e Jacareí (27). Taubaté conta com 24 e São José, 16 --a cidade proíbe extração de areia em seu território.

Areia. Com 20% da produção de areia em todo Estado, o Vale do Paraíba faturou R$ 153,6 milhões com o mineral em 2014, segundo o IPT. A rocha britada vem em segundo, com R$ 58,8 milhões –5,69% do Estado.

Ainda segundo o IPT, dos 10 municípios que mais produzem areia no Estado, cinco estão no Vale do Paraíba: Tremembé (R$ 29,6 milhões de faturamento), Jacareí (R$ 27,5 milhões), Taubaté (R$ 25,8 milhões), Caçapava (R$ 21,8 milhões) e Roseira (R$ 20,5 milhões).