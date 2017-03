Servidores fazem protesto em frente ao Paço Municipal

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Cerca de 500 servidores municipais fizeram um protesto na frente do Paço Municipal na manhã desta quarta-feira (15), em São José dos Campos.



De acordo com a categoria, a concentração aconteceu por volta das 7h. Cerca de 60% dos servidores do setor de educação aderiram à causa. Após reunião em frente à prefeitura, o grupo seguiu até a Praça Afonso Pena e caminhou por algumas ruas do calçadão.



O ato foi originado por dois motivos: a proposta da reforma da previdência e também do corte parcial do vale alimentação, vale transporte e sobre a falta de um plano de carreira efetivo aos trabalhadores municipais. Segundo o sindicato, ainda não houve uma proposta oficial por parte da prefeitura.