Servidores de São José programam paralisação para quarta

Desde janeiro, servidores questionam a posição da prefeitura sobre benefícios cortados no ano passado



O Sindicato dos Servidores de São José dos Campos programou uma paralisação da categoria para a próxima quarta-feira. O motivo do ato, às 7h, em frente ao Paço Municipal, seria a falta de respostas do governo Felicio Ramuth (PSDB) às demandas encaminhadas pelo Sindicato.

Desde janeiro, os servidores questionam a posição da prefeitura sobre os benefícios cortados pelo ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT). Após a derrota na eleição de 2016, a gestão petista suspendeu a distribuição de cestas de Natal ao funcionalismo e tentou limitar a entrega de vale-refeição e vale-transporte aos dias trabalhados pelos servidores.

A gestão tucana adotou uma postura de discussão permanente com o Sindicato. A cada 15 dias, a categoria se reúne com o governo. Sem respostas positivas sobre a situação do vale-refeição e do vale-transporte, o sindicato decidiu convidar os servidores a cruzarem os braços das 7h às 12h.

Além da questão municipal, a ideia do grupo é criticar o governo federal, por conta das reformas da Previdência e Trabalhista.

Críticas. O vereador Fernando Petiti (PSDB) questionou a ação do Sindicato dos Servidores Municipais. “Este foi um sindicato 100% inativo no governo Carlinhos Almeida. Inclusive, havia filhos de dirigentes aparelhados na prefeitura. Os servidores não têm confiança no sindicato. Eles confiam mais no prefeito Felicio Ramuth. Por que não chamaram uma paralisação no ano passado?”, questionou o parlamentar tucano.