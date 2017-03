Sertanejo Leo Chaves participa de worshop em São José

Home

O cantor Leo Chaves, da dupla Victor e Leo, estará em São José dos Campos participando de um evento diferente dos shows tradicionais que o público está acostumado: o sertanejo participa de um workshop sobre treinamento e desenvolvimento humano.



Em parceria com o treinador em programação neurolinguística Bento Augusto, o cantor participará como palestrante do evento, organizado pelo Instituto VOCÊ. "Você vai descobrir os benefícios da programação neurolinguística para uma bida mais equilibrada e assertiva", disse Leo. "E também como a inteligência emocional é capaz de gerenciar as nossas emoções, facilitar relações e a conquista de objetivos", completou o cantor, que também apresentará os principais sucessos da carreira.



O evento acontece no dia 26 de abril, no Interative Hall, no bairro Jardim das Indústrias. Os ingressos estão à venda pelo telefone (12) 3322-4061, e mais informações podem ser obtidas pelo site www.1234voce.com.br/workshopshow.