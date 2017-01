Serial Funkers toca primeiro disco no Sesc São José

Home

- 06:33

Redação

São José dos Campos

Nascido em 2006 na região do Vale do Paraíba, o grupo Serial Funkers ficou famoso no país ao se apresentar no programa “Superstar”, da Globo. Agora, eles voltam a São José dos Campos trazendo o disco “Porque Funk é Coisa Séria”, primeiro trabalho de música autoral.

A banda, que já se apresentou ao lado de Sandra de Sá e chegou a abrir o show de Gloria Gaynor no Recife, tem seu som calcado na música brasileira e em outros gêneros da black e soul music. Ainda no currículo de parcerias da banda, Ed Mota, Wilson Sideral, Claudio Zoli e Gabriel Moura, entre outros.

A banda é formada por Regis Paulino (voz), Luciano Ribeiro (baixo), Luguta (bateria e Herbert Medeiros (teclados) e traz no repertório canções autorais como “A Batida do Coração” e “Samba”, além de releituras de hits do funk e da soul music.

A apresentação é gratuita e acontece no Solário. A retirada de ingresso será com uma hora de antecedência. O Sesc São José fica na av. Adhemar de Barros, 999, Jd. São Dimas.