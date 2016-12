Senhor de 55 anos morre após grave acidente da Via Dutra

Home

- 09:23

Daniela Santos

São José dos Campos



Um senhor de 55 anos morreu na noite desta quarta-feira (28) após sofrer um grave acidente no Km 175 da Via Dutra, no trecho de Jacareí.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido São Paulo/Rio de Janeiro por volta das 19h. A vítima teria perdido o controle da carreta - que transportava um container - batido na mureta, foi arremessado para fora do veículo e caiu na pista contrária. O homem morreu no local.



A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacareí. Nenhum veículo foi atingido. A polícia não informou se a vítima estava sem cinto nem a velocidade da carreta.