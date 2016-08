Senador Wellington recebe alta e diz que vai votar no impeachment

Home

- 20:59

O senador Wellington Fagundes (PR-MT) recebeu alta hospitalar hoje (29) e, mesmo com recomendação de repouso, disse que vai votar no julgamento final do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que deve ocorrer amanhã ou na madrugada de quarta-feira.

“Mesmo com a recomendação de repouso quero confirmar minha presença na votação do impeachment, prevista para noite de terça ou na quarta-feira”, escreveu em uma rede social.

Por meio de uma rede social, Fagundes agradeceu as equipes médicas do Senado e do Hospital Brasília que atenderam o senador durante uma crise de diverticulite aguda. Fagundes, que votou pelo afastamento de Dilma, foi internado no hospital após passar mal na noite de sábado durante a sessão de depoimentos no processo de impeachment.